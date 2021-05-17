Полицейские изъяли у псковича 150 незаконно выловленных лещей

Полицейские изъяли у псковича 150 лещей, незаконно выловленных в акватории Псковского озера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 мая безработный ранее судимый 42-летний мужчина рыбачил на Псковском озере. С помощью сетей и резиновой лодки ему удалось выловить около 150 лещей.

В районе деревни Большая Толба рыбака задержали стражи порядка. Они изъяли у него лодку, сети, автомобиль «Нива Шевроле», а также незаконную добычу.

Пскович дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

Причиненный ущерб еще не установлен.