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Происшествия / Преступление

Полицейские изъяли у псковича 150 незаконно выловленных лещей

17 мая 2021 года, 10:37

Полицейские изъяли у псковича 150 лещей, незаконно выловленных в акватории Псковского озера. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

13 мая безработный ранее судимый 42-летний мужчина рыбачил на Псковском озере. С помощью сетей и резиновой лодки ему удалось выловить около 150 лещей.

В районе деревни Большая Толба рыбака задержали стражи порядка. Они изъяли у него лодку, сети, автомобиль «Нива Шевроле», а также незаконную добычу.

Пскович дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

Причиненный ущерб еще не установлен. 

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