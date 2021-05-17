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Происшествия / Преступление

Два россиянина и восемь иностранцев задержаны за незаконное пересечение границы в Псковской области

17 мая 2021 года, 10:06

Два россиянина и восемь иностранцев задержаны за незаконное пересечение границы в Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

Россияне организовали канал незаконной миграции иностранцев через границу Российской Федерации с Белоруссией. Своих клиентов – уроженцев стран СНГ – они проводили в Невельском районе.

Сотрудникам пограничного управления ФСБ удалось задержать злоумышленников с группой из восьми выходцев из Центральной Азии. Иностранцы были привлечены к административной ответственности: в сумме их оштрафовали на 24 тысячи рублей. После мигранты покинули территорию России.

В отношении участников преступной группы было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Россиянам грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы за три года, также возможно ограничение свободы на срок до двух лет.

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