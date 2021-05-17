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Общество / Здоровье

51 заболевший и 196 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области

17 мая 2021 года, 09:28

51 заболевший и 196 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки 16 мая. Об этом губернатор Михаил Ведерников написал в своем Instagram-аккаунте.

51 заболевший и 196 выздоровевших добавились в ковидстатистику Псковской области

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

В Пскове (всего 13 тыс. 494) диагностировали 14 случаев коронавируса. В Островском (всего 1 тыс. 881) и Пыталовском (всего 358) районах заразились по девять человек. Пять ковидбольних выявили в Гдовском (всего 554) районе, четыре - в Псковском (всего 3 тыс. 91), три - в Великих Луках (всего 6 тыс. 247) и два - в Стругокрасненском (всего 372). По одному случаю COVID-19 зафиксировали в Порховском (всего 1 тыс. 148), Опочецком (всего 913), Дедовичском (всего 787), Печорском (всего 719) и Себежском (всего 601) районах.

С начала пандемии COVID-19 подтвердился у 37 тыс. 214 жителей Псковской области. Из них 30 тыс. 490 полностью излечились, 369 – умерли.

По словам главы региона, динамика распространения заболевания выросла за неделю. «По сравнению с предыдущей неделей рост числа новых случаев составил 12,2%. Пожалуйста, берегите себя и соблюдайте все меры предосторожности!» - написал Михаил Ведерников. 

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