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Общество / Здоровье

Опытные заводчики собак дали псковичам советы по защите питомцев от жары

16 мая 2021 года, 22:06

 Опытные заводчики собак дали жителям Псковской области советы по защите питомцев в жару, пишет газета «Комсомольская правда. Псков».

Так, владельцев частных домов рекомендуют для питомцев оборудовать места в тени, куда они могли бы уйти во время прогулки. Кроме того, у животных постоянно должен быть доступ к воде.

Можно использовать и специальные охлаждающие маты, которые помогут животным пережить жаркую погоду.

А вот стричь собак не рекомендуется, поскольку даже самая густая шерсть является для животных природным климат-контролем. Стричь, уверены заводчики, следует только тех собак, которым это положено по породе.

Также эксперты не советуют переживать за снижение аппетита у животных в жаркую погоду.

Если же тепловой удар всё же случился, то рекомендуется действовать также, как и в случае перегрева у человека: поместить в прохладное место, положить влажное полотенце, намочить водой.

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