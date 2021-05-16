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Политика / Выборы

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём молодого избирателя

16 мая 2021 года, 18:47

Губернатор Псковской области поздравил жителей региона с Всероссийским днём молодого избирателя. «Государство и общество заинтересованы в формировании у подрастающего поколения ответственности за свою жизнь и судьбу, за будущее родного региона и всей страны. Это подразумевает активное участие молодёжи во всех избирательных кампаниях, неравнодушное отношение к выборам», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Днём молодого избирателя

Фото из Instagram губернатора.

Он отметил, что на сегодняшний день в Псковской области проживает порядка 100 тысяч молодых избирателей. На сентябрьских выборах впервые смогут проголосовать ещё около 4 тыс. человек.

«Очень важно, чтобы каждый из них имел представление о том, как работает система органов государственной власти, знакомился с кандидатами и их программами, обладал всей полнотой информации для разумного и осмысленного выбора. Для этого вместе с Избирательной комиссией Псковской области мы по традиции проводим ежегодную декаду молодого избирателя, в мероприятиях которой участвуют сотни человек», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он заявил, что голос каждого принципиально важен и поблагодарил всех, кто неравнодушен к будущему страны и региона.

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