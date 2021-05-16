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Общество / Здоровье

Родители псковских выпускников смогут бесплатно сдать тест на коронавирус

16 мая 2021 года, 15:57

 Родители выпускников школ и детских садов Псковской области смогут бесплатно сделать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы принять участие в выпускном. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Родители псковских выпускников смогут бесплатно сдать тест на коронавирус

Он отметил, что получил много обращений по поводу тестирования от родителей выпускников. «Учитывая все обстоятельства, сделаем так, чтобы для родителей это было бесплатно», - сказал глава региона. Он добавил, что уже 17 мая необходимое распоряжение подготовит и опубликует комитет по здравоохранению Псковской области.

По словам Михаила Ведерникова, речь идёт почти о 15 тыс. выпускников детских садов и школ. «Понимаем, что для всех детей это очень важный день, и важно, чтобы родители были рядом», - подчеркнул он.

Как пишет официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Веру Емельянову, 17 мая состоится рабочее совещание, на котором будет принято решение о том, каким образом и где будет проводиться тестирование родителей. «До конца рабочего дня графики тестирования будут направлены в образовательные учреждения каждого района, чтобы проинформировать родителей, где и когда будет проводиться тестирование», - заключила вице-губернатор.

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