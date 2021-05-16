Родители псковских выпускников смогут бесплатно сдать тест на коронавирус

Родители выпускников школ и детских садов Псковской области смогут бесплатно сделать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы принять участие в выпускном . Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что получил много обращений по поводу тестирования от родителей выпускников. «Учитывая все обстоятельства, сделаем так, чтобы для родителей это было бесплатно», - сказал глава региона. Он добавил, что уже 17 мая необходимое распоряжение подготовит и опубликует комитет по здравоохранению Псковской области.

По словам Михаила Ведерникова, речь идёт почти о 15 тыс. выпускников детских садов и школ. «Понимаем, что для всех детей это очень важный день, и важно, чтобы родители были рядом», - подчеркнул он.

Как пишет официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на первого заместителя губернатора Веру Емельянову, 17 мая состоится рабочее совещание, на котором будет принято решение о том, каким образом и где будет проводиться тестирование родителей. «До конца рабочего дня графики тестирования будут направлены в образовательные учреждения каждого района, чтобы проинформировать родителей, где и когда будет проводиться тестирование», - заключила вице-губернатор.