Выпуск программы «Не факт» о Ледовом побоище вышел на телеканале «Звезда»

На телеканале «Звезда» вышел новый выпуск программы «Не факт», который посвящён Ледовому побоищу на Чудском озере, сообщает официальный сайт канала.
На телеканале «Звезда» вышел новый выпуск программы «Не факт», который посвящён Ледовому побоищу на Чудском озере, сообщает официальный сайт канала.
Ведущий программы Андрей Бурковский побывал в Псковской области, чтобы о разобраться, как же на самом деле проходила битва. Он попытался выяснить, действительно ли битва была мелкой приграничной стычкой, а не многотысячным сражением, могли ли сражение проходить на суше, а не на льду Чудского озера, правда ли, что побоище предотвратило завоевание последнего независимого русского княжества.
Съёмки проходили на окраине Пскова на горе Соколихе у памятника дружинам князя Александра Невского, в Пскове в Кремле, на Чудском озере.
Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. Войско Александра Невского выступило против рыцарей Ливонского ордена. Князь Александр Ярославич выстроил своих воинов «орлом»: в центре легковооруженные бойцы, по бокам - тяжелая пехота, дружинники. Ливонские рыцари дли «свиньей». В итоге лёд под тяжестью доспехов вражеского войска проломился и дружина Александра Невского одержала победу.