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Общество

Выпуск программы «Не факт» о Ледовом побоище вышел на телеканале «Звезда»

16 мая 2021 года, 14:51

На телеканале «Звезда» вышел новый выпуск программы «Не факт», который посвящён Ледовому побоищу на Чудском озере, сообщает официальный сайт канала.

Выпуск программы «Не факт» о Ледовом побоище вышел на телеканале «Звезда»
Реконструкция Ледового побоища
Фото пресс-службы администрации Псковской области

Ведущий программы Андрей Бурковский побывал в Псковской области, чтобы о разобраться, как же на самом деле проходила битва. Он попытался выяснить, действительно ли битва была мелкой приграничной стычкой, а не многотысячным сражением, могли ли сражение проходить на суше, а не на льду Чудского озера, правда ли, что побоище предотвратило завоевание последнего независимого русского княжества.

Съёмки проходили на окраине Пскова на горе Соколихе у памятника дружинам князя Александра Невского, в Пскове в Кремле, на Чудском озере. 

Ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. Войско Александра Невского выступило против рыцарей Ливонского ордена. Князь Александр Ярославич выстроил своих воинов «орлом»: в центре легковооруженные бойцы, по бокам - тяжелая пехота, дружинники. Ливонские рыцари дли «свиньей». В итоге лёд под тяжестью доспехов вражеского войска проломился и дружина Александра Невского одержала победу.

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