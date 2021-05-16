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Общество / Здоровье

Вакцинацию от коронавируса завершили 40,6 тыс. псковичей

16 мая 2021 года, 12:29

 Вакцинацию против коронавируса завершили 40 тыс. 600 жителей Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Второй компонент препарата готовятся ввести порядка 10 тысяч псковичей. В сумме первую прививку уже сделали 51 тыс. 300 жителей региона.

Записаться на вакцинацию, которая проводится бесплатно, можно по номеру единой диспетчерской службы 122, в медучреждениях и через портал «Госуслуг».

В медицинских учреждениях региона работают 38 пунктов вакцинации от коронавируса. В прививочной кампании также задействованы мобильные ФАПы. Кроме того, вакцинация ведётся на дому и по месту работы.

В формате живой очереди получить прививку можно в прививочных кабинетах в торговых центрах «Империал», «Акваполис» и «Фьорд Плаза» в Пскове, в ТЦ «Апельсин»  в Великих Луках.

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Комментарии

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Бабулечка
13:06 16.05.2021

40 тысяч человек провакцинировались-это хороший результат для отчёта Губернатора наверх. Но кто то может сообщить о том, как чувствует себя после второй прививки 101-летняя бабушка из дома престарелых, и учительница начальных классов из Великих Лук, пострадаашая после вакцинации , накануне нового года ? Или надо молчать...

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