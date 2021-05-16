15 мая в Псковской области выявили 67 случаев коронавируса

15 мая в Псковской области добавились 67 случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Новые заражённые выявлены в 18 муниципалитетах Псковской области, больше всего в Пскове -

25 (всего 13 тыс. 480) и Великих Луках — 12 (всего 6 тыс. 244). Четыре заболевших добавилось в Островском районе (всего 1 тыс. 872), по три — в Гдовском (всего 549), Невельском (всего 1 тыс. 438), Псковском (всего 3 тыс. 87) и Пустошкинском (всего 339) районах, по два — в Новосокольническом (всего 980) и Себежском (всего 600).

По одному инфицированному обнаружили среди жителей Дедовичского (всего 786), Дновского (всего 312), Локнянского (всего 249), Новоржевского (всего 420), Опочецкого (всего 912), Палкинского (всего 407), Печорского (всего 718), Плюсского (всего 583) и Стругокрасненского (всего 370) районах. Кроме того, заражённый выявлен среди иногородних. Всего с 30 декабря прошлого года зафиксированы 46 ковидбольных среди иногородних.

С начала пандемии в Псковской области заболели коронавирусом 37 тыс. 163 человека, выздоровели - 30 тыс. 294, в том числе 208 за 15 мая.

По данным официального Телеграм-канала Псковской области, за минувшие сутки была подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Всего это заболевание унесло жизни 369 псковичей.