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Недвижимость / Рынок

Псков не попал в список городов в самыми дешёвыми однокомнатными квартирами

16 мая 2021 года, 11:44

Псков не попал в список городов в самыми дешёвыми однокомнатными квартирами. Цены на жильё в 100 городах России изучила для РИА Новости консалтинговая группа SRG. В Пскове и ещё 39 городах страны однушки стоят от 1,5 до 2 млн рублей.

Псков не попал в список городов в самыми дешёвыми однокомнатными квартирами

Самые дешёвые квартиры до 1,5 млн рублей оказались в Новокузнецке, Комсомольске-на-Амуре, Шахтах, Таганроге, Нижнем Тагиле, Кургане, Дзержинске, Волжском, Орске, Бийске, Норильске, Рыбинске, Балаково и Прокопьевске.

Самые дорогие однушки продают в Москве, где средняя цена составил 9,2 млн рублей. Почти в два раза дешевле — от 5 млн до 5,5 млн рублей — квартиры стоят в Сочи, Санкт-Петербурге и Мытищах.

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