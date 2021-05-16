Псков не попал в список городов в самыми дешёвыми однокомнатными квартирами. Цены на жильё в 100 городах России изучила для РИА Новости консалтинговая группа SRG. В Пскове и ещё 39 городах страны однушки стоят от 1,5 до 2 млн рублей.

Самые дешёвые квартиры до 1,5 млн рублей оказались в Новокузнецке, Комсомольске-на-Амуре, Шахтах, Таганроге, Нижнем Тагиле, Кургане, Дзержинске, Волжском, Орске, Бийске, Норильске, Рыбинске, Балаково и Прокопьевске.

Самые дорогие однушки продают в Москве, где средняя цена составил 9,2 млн рублей. Почти в два раза дешевле — от 5 млн до 5,5 млн рублей — квартиры стоят в Сочи, Санкт-Петербурге и Мытищах.