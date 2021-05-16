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Происшествия

В Пскове задержали молодого человека, находившегося в федеральном розыске

16 мая 2021 года, 10:56

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали молодого человека, находившегося в федеральном розыске.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области, 15 мая экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» приехал по вызову в магазин на Рижском проспекте, где неизвестный похитил два флакона шампуня и скрылся. Получив приметы подозреваемого, росгвардейцы провели поисковые мероприятия и задержали вора. Им оказался 26-летний местный житель.

Оказалось, что этот молодой человек находится в федеральном розыске по подозрению в краже. Он был передан сотрудникам полиции.

 

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