Более полумиллиона рублей выделены в Пскове на льготные путёвки в детские лагеря

В Пскове на финансирование льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря дополнительно выделены 550 млн рублей. Такое решение принял глава администрации города Александр Братчиков, сообщил его заместитель Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что подготовка муниципальных лагерей к летнему оздоровительному сезону уже идёт. В этом году будут открыты лагеря «Солнечный» и «Радуга». Смены там будут проводиться с соблюдением эпидограничений с заполняемостью лагерей не более 75%, отметил Александр Коновалов.

Он также напомнил о возможностях воспользоваться при оплате путёвок туристическим кэшбэком и анонсировал запуск платформы, через которую можно будет оплатить и приобрести путёвку в муниципальные лагеря.