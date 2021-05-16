Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Более полумиллиона рублей выделены в Пскове на льготные путёвки в детские лагеря

16 мая 2021 года, 09:59

В Пскове на финансирование льготных путёвок в детские оздоровительные лагеря дополнительно выделены 550 млн рублей. Такое решение принял глава администрации города Александр Братчиков, сообщил его заместитель Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Он отметил, что подготовка муниципальных лагерей к летнему оздоровительному сезону уже идёт. В этом году будут открыты лагеря «Солнечный» и «Радуга». Смены там будут проводиться с соблюдением эпидограничений с заполняемостью лагерей не более 75%, отметил Александр Коновалов.

Он также напомнил о возможностях воспользоваться при оплате путёвок туристическим кэшбэком и анонсировал запуск платформы, через которую можно будет оплатить и приобрести путёвку в муниципальные лагеря. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гребец из Пскова Павел Сорин поедет на Олимпиаду в Токио
Родители псковских выпускников смогут бесплатно сдать тест на коронавирус
Выпуск программы «Не факт» о Ледовом побоище вышел на телеканале «Звезда»
Вакцинацию от коронавируса завершили 40,6 тыс. псковичей
15 мая в Псковской области выявили 67 случаев коронавируса
Псков не попал в список городов в самыми дешёвыми однокомнатными квартирами
В Пскове задержали молодого человека, находившегося в федеральном розыске
Псковичка выпала из окна дома на улице Гражданской
Использование соцсетей политическими партиями обсудили ведущие «Псковского телеграма»

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский друмлин

Общество
13 мая 16:19

Псковский друмлин

Краевед рассказал об уникальном растительном мире Соколихи
Пушкин, Невский и ковид

Общество
13 мая 10:30

Пушкин, Невский и ковид

Новый руководитель комитета по культуре рассказала об инвентаризации, единой афише и звезде праздника в честь 1000-летия Усвят

Псковский медицинский

Общество
11 мая 18:38

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе