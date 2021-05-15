Использование соцсетей политическими партиями обсудили ведущие «Псковского телеграма»

Соведущие «Псковского телеграма» привели пример Youtube-канала регионального отделения партии «Яблоко». Несмотря на 30 тысяч подписчиков, количество просмотров канала небольшое. Соведущий Антон Сергеев объяснил это тем, что в каждом регионе как инструмент эффективно работает одна из соцсетей. В Псковской области, например, это ВКонтакте, в Тульской — твиттер. Youtube, по словам соведущего, в Псковской области работает заметно хуже.

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» можно посмотреть на портале ПАИ, в телеграм-канале «Псковские новости», а также Yotube-канале информагентства.