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Политика

Использование соцсетей политическими партиями обсудили ведущие «Псковского телеграма»

15 мая 2021 года, 17:33

Использование соцсетей политическими партиями в Псковской области обсудили в 13-м выпуске видеопроекта «Псковский телеграм», сообщает Псковское агентство информации.

Соведущие «Псковского телеграма» привели пример Youtube-канала регионального отделения партии «Яблоко». Несмотря на 30 тысяч подписчиков, количество просмотров канала небольшое. Соведущий Антон Сергеев объяснил это тем, что в каждом регионе как инструмент эффективно работает одна из соцсетей. В Псковской области, например, это ВКонтакте, в Тульской — твиттер. Youtube, по словам соведущего, в Псковской области работает заметно хуже.

Очередной выпуск видеопроекта «Псковский телеграм» можно посмотреть на портале ПАИ, в телеграм-канале «Псковские новости», а также Yotube-канале информагентства.

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