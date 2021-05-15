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Общество

Первый выпуск видеопроекта ПАИ «Псковская сводка» вышел в эфир

15 мая 2021 года, 17:12

Первый выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир, сообщает Псковское агентство информации.

Издание отмечает, что в к конце каждой недели в программе будут рассказывать о наиболее резонансных ЧП, преступлениях и ДТП, произошедших на территории Псковской области.

Выпуск проекта можно будет увидеть на портале Псковского агентства информации>>>

Также программа доступна в Youtube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «Вконтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».

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