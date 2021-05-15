Восемь банок красной икры похитили из магазина в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Кража произошла вечером 14 мая. В 18.30 экипаж группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Рокоссовского поступил сигнал тревоги. Сотрудники прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего молодого человека.

Злоумышленник похитил из торгового зала восемь банок красной икры. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.