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Происшествия

Восемь банок красной икры похитили из магазина в Пскове

15 мая 2021 года, 14:49

Восемь банок красной икры похитили из магазина в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Кража произошла вечером 14 мая. В 18.30 экипаж группы задержания вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Рокоссовского поступил сигнал тревоги. Сотрудники прибыли на место происшествия и задержали 20-летнего молодого человека.

Злоумышленник похитил из торгового зала восемь банок красной икры. Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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