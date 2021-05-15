Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал в Идрице

Глава региона напомнил, что сбор средств на создание всенародного мемориала в Идрице продолжается. «Каждый из вас может внести свой вклад, увековечив память о роли Псковской земли в Великой Победе. Перечислить можно любую сумму», - отметил он.

Михаил Ведерников предлагает псковичам вместе создать «памятник, которым будут гордиться наши дети, внуки и правнуки».