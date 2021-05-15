Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал в Идрице

15 мая 2021 года, 10:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» в своем Instagram-аккаунте.

Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал в Идрице

Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал в Идрице

Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал в Идрице

Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал в Идрице

Михаил Ведерников опубликовал инструкцию по перечислению средств на мемориал в Идрице

Глава региона напомнил, что сбор средств на создание всенародного мемориала в Идрице продолжается. «Каждый из вас может внести свой вклад, увековечив память о роли Псковской земли в Великой Победе. Перечислить можно любую сумму», - отметил он.

Михаил Ведерников предлагает псковичам вместе создать «памятник, которым будут гордиться наши дети, внуки и правнуки».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Использование соцсетей политическими партиями обсудили ведущие «Псковского телеграма»
Первый выпуск видеопроекта ПАИ «Псковская сводка» вышел в эфир
ПАИ запускает новый еженедельный проект о ЧП
Восемь банок красной икры похитили из магазина в Пскове
В Псковской области родители попадут на выпускные при условии сдачи теста на covid
Очаг covid в Новоржевской школе снят с контроля Роспотребнадзора
203 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции в Псковской области
Почти 400 тысяч рублей собрали на создание памятного знака Знамени Победы под Идрицей
В Псковской области хотят разрешить родителям присутствовать на выпускных вечерах

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский друмлин

Общество
13 мая 16:19

Псковский друмлин

Краевед рассказал об уникальном растительном мире Соколихи
Пушкин, Невский и ковид

Общество
13 мая 10:30

Пушкин, Невский и ковид

Новый руководитель комитета по культуре рассказала об инвентаризации, единой афише и звезде праздника в честь 1000-летия Усвят

Псковский медицинский

Общество
11 мая 18:38

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе