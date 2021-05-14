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Транспорт / Безопасность

На ремонте дороги в Дновском районе задействованы 40 рабочих и 20 единиц техники

14 мая 2021 года, 20:54

На ремонте дороги в Дновском районе задействованы 40 рабочих и 20 единиц техники. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, ремонт дороги Дедовичи — Дно — Костыжицы идет полным ходом.

Сейчас специалисты укладывают выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Смесь типа А16НТ берут с завода в Порховском районе. Дорожники также приступили к устройству заездных карманов на двух автобусных остановках. Ранее был установлен бортовой камень и обустроены посадочные площадки. Полностью вычищена полоса отвода от кустарника и деревьев, на 90% сформированы водоотводные канавы, на 70% отремонтированы водопропускные трубы, более чем на 75% выполнено фрезерование изношенного асфальта.

В ремонте задействовано 40 рабочих и механизаторов и 20 единиц техники.

Впереди укладка верхнего слоя покрытия проезжей части, ремонт съездов, укрепление обочин, нанесение разметки, благоустройство.

Работы производит АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». На ремонт направлено 120 млн рублей из регионального бюджета. Завершение работ намечено на 5 августа.

Всего в этом году в Псковской области благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 193 км дорог.

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