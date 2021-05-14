Псковские школьники разработали прототип экзоскелета для реабилитации после инсульта. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в детском технопарке «Кванториум Псков» подвели итоги межрегионального конкурса изобретений и инженерии «Мейкертон-2021».

Три дня команды из Пскова, Великих Лук, Костромы и Мурманска разрабатывали проекты разных сферах. Всего в конкурсе приняло участие около 30 человек.

В сфере, связанной с медициной, лучшими стали псковичи. Илья Щембелов, Виктория Алексеева и Алексей Красилов разработали прототип экзоскелета для реабилитации после инсульта. Устройство, оснащенное датчиком сокращения мышц, должно помочь восстановить работу руки.

В сфере создания систем хранения для дома, предметов мебели и быта, приспособлений и инструментов отличились ребята из Костромы. Они презентовали стол для работы на удаленке.

В номинации, нацеленной на создание предметов техноискусства, промышленного дизайна, развивающих игрушек и головоломок, победила команда из Великих Лук. Ребята разработали игрушку, которая готовит руку к письму, развивает логику, мелкую моторику, фантазию.

На конкурсе также были представлены настольная игра для детей и родителей, сувенирная продукция, органайзер для хранения лекарств, автономный микробиологический бокс, устройство, помогающее оказывать медпомощь удаленно, прототип гардероба для маленьких квартир, система автополива растений.