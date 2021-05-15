Почти 400 тысяч рублей собрали на создание памятного знака Знамени Победы под Идрицей. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Сбор средств был объявлен на прошлой неделе. Ранее запуск всероссийской краудфандинговой кампании анонсировал губернатор анонсировал у себя в Instgram. Отмечалось, что монумент позволит увековечить роль Идрицы в зарождении главной военной реликвии Великой Отечественной войны - Знамени Победы.

«Мы ещё не запускали широкую рекламную кампанию, но неравнодушные жители Псковской области уже пожертвовали на эти цели пожертвовали уже почти 400 тыс. рублей», - отметил он.

Он напомнил, что стать частью истории может каждый. Для этого стоит всего лишь послать на указанные реквизиты любую сумму.

Средства можно отправить через мобильное банковское приложение или используя QR-код.