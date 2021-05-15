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Общество / Здоровье

Доля свободного ковидного коечного фонда в Псковской области составляет почти 30%

15 мая 2021 года, 10:56

Доля свободного ковидного коечного фонда в Псковской области составляет почти 30%. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что в целом эпидситуация стабильная и контролируемая. В апреле число заболевших снизилось почти на 20% по сравнению с мартом.

«Система здравоохранения с такой динамикой распространения заболевания справляется. Доля свободного ковидного коечного фонда составляет почти 30%», - отметил он.

По его словам, хорошими темпами идет и вакцинация. Только за прошедшую неделю первый компонент вакцины получили 5 000 человек. 

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Комментарии

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Бабулечка
16:53 15.05.2021

"Стабильная обстановка", а для людей парад и салюты отменяют, сжигание масленницы несло угрозу, как и блины,фестиваль салютов отнесли до сентября. Допустить ли родителей к своим детям на выпускные, власти ещё всё мудрствуют. Зато хоровые пения в концертном зале можно, фестивали на лето уже запланировали, спортивные команды в инфекционке, да запросто. Цирк продолжается.

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