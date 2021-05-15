Доля свободного ковидного коечного фонда в Псковской области составляет почти 30%. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что в целом эпидситуация стабильная и контролируемая. В апреле число заболевших снизилось почти на 20% по сравнению с мартом.

«Система здравоохранения с такой динамикой распространения заболевания справляется. Доля свободного ковидного коечного фонда составляет почти 30%», - отметил он.

По его словам, хорошими темпами идет и вакцинация. Только за прошедшую неделю первый компонент вакцины получили 5 000 человек.