В Псковской области хотят разрешить родителям присутствовать на выпускных вечерах. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что майские праздники позади, но их последствия можно будет увидеть в статистике через какое-то время.

«Многие отнеслись к действующим ограничениям разумно и спокойно, - подчеркнул губернатор. - Это дает нам возможность постепенно двигаться в сторону их смягчения».

В частности, в самое ближайшее время власти обсудят возможность и формат проведения выпускных вечеров в детских садах, школах и Вузах.

«Предварительно скажу, что мы планируем разрешить проведение выпускных с участием родителей, но при строгом соблюдении всех требований, которые определит Роспотребнадзор», - отметил глава региона.