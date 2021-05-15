Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В Псковской области хотят разрешить родителям присутствовать на выпускных вечерах

15 мая 2021 года, 11:02

В Псковской области хотят разрешить родителям присутствовать на выпускных вечерах. Об этом в еженедельном видеообращении сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он отметил, что майские праздники позади, но их последствия можно будет увидеть в статистике через какое-то время.

«Многие отнеслись к действующим ограничениям разумно и спокойно, - подчеркнул губернатор. - Это дает нам возможность постепенно двигаться в сторону их смягчения».

В частности, в самое ближайшее время власти обсудят возможность и формат проведения выпускных вечеров в детских садах, школах и Вузах.

«Предварительно скажу, что мы планируем разрешить проведение выпускных с участием родителей, но при строгом соблюдении всех требований, которые определит Роспотребнадзор», - отметил глава региона.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Использование соцсетей политическими партиями обсудили ведущие «Псковского телеграма»
Первый выпуск видеопроекта ПАИ «Псковская сводка» вышел в эфир
ПАИ запускает новый еженедельный проект о ЧП
Восемь банок красной икры похитили из магазина в Пскове
В Псковской области родители попадут на выпускные при условии сдачи теста на covid
Очаг covid в Новоржевской школе снят с контроля Роспотребнадзора
203 пациента выздоровели от коронавирусной инфекции в Псковской области
Почти 400 тысяч рублей собрали на создание памятного знака Знамени Победы под Идрицей
Доля свободного ковидного коечного фонда в Псковской области составляет почти 30%

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский друмлин

Общество
13 мая 16:19

Псковский друмлин

Краевед рассказал об уникальном растительном мире Соколихи
Пушкин, Невский и ковид

Общество
13 мая 10:30

Пушкин, Невский и ковид

Новый руководитель комитета по культуре рассказала об инвентаризации, единой афише и звезде праздника в честь 1000-летия Усвят

Псковский медицинский

Общество
11 мая 18:38

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе