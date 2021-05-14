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Общество

За четыре месяца в Псковской области введено около 87 тысяч квадратных метров жилья

14 мая 2021 года, 17:03

За четыре месяца – с января по апрель – в Псковской области введено около 87 тысяч квадратных метров жилья, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. Из них более 55 тысяч квадратных метров возведено населением.

Объем жилищного строительства является одним из показателей национального проекта «Жилье и городская среда». В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 302 тысяч квадратных метров. В настоящее время план по нацпроекту выполнен на 30%.

За аналогичный период прошлого года было введено только 69 тысяч квадратных метров жилья, что составило 28% от планового показателя. Большая часть – 45 тысяч квадратных метров – была введена населением.

Планы по нацпроекту в 2020 году были выполнены на 109%. В эксплуатацию было введено более 270 тысяч квадратных метров жилья: 163 тысячи построили жители, 109 - строительство многоквартирных домов. 

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