Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

Александр Седунов отметил важность поощрения школьников

14 мая 2021 года, 16:45

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил важность поощрения школьников. Речь об этом шла в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 мая

«Традиционно мы реализуем различные конкурсы и поощрения для детей, которые отлично учатся. Это и отдых в летних оздоровительных лагерях Псковской области, это возможность посещения кванториума или музеев, мероприятий, разрешенных на сегодняшний день. Это важно для того, чтобы дети получили некий подарок за свои хорошие оценки» - сказал спикер.

Одним из таких поощрений является акция «Губернаторский дневник». Она проходит ежегодно при поддержке комитета по образованию Псковской области. Победители получают возможность попасть на чаепитие с главой региона Михаилом Ведерниковым и путевку в летний лагерь.

В настоящее время дни для сдачи бланков участников акции подходят к концу. Скоро будут известны имена финалистов. Подробности читайте на сайте «Комсомольской правды в Пскове».  

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

За четыре месяца в Псковской области введено около 87 тысяч квадратных метров жилья
Лесовоз насмерть сбил велосипедистку в Красногородском районе
Всероссийский турнир по тхэквондо стартовал в Псковской области
70 школьников переведены на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Псковской области
Порядка 40 педагогов подали заявки на участие в программе «Земский учитель» в Псковской области
Более 7 тысяч первоклассников пойдут в школы Псковской области в новом учебном году
Для сдачи ЕГЭ в Псковской области оборудуют 36 пунктов
Тренировки по эвакуации состоятся во всех школах Псковской области на следующей неделе
В Псковской области создана рабочая группа по пресечению нелегальных перевозок

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковский друмлин

Общество
13 мая 16:19

Псковский друмлин

Краевед рассказал об уникальном растительном мире Соколихи
Пушкин, Невский и ковид

Общество
13 мая 10:30

Пушкин, Невский и ковид

Новый руководитель комитета по культуре рассказала об инвентаризации, единой афише и звезде праздника в честь 1000-летия Усвят

Псковский медицинский

Общество
11 мая 18:38

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе