Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил важность поощрения школьников. Речь об этом шла в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 мая

«Традиционно мы реализуем различные конкурсы и поощрения для детей, которые отлично учатся. Это и отдых в летних оздоровительных лагерях Псковской области, это возможность посещения кванториума или музеев, мероприятий, разрешенных на сегодняшний день. Это важно для того, чтобы дети получили некий подарок за свои хорошие оценки» - сказал спикер.

Одним из таких поощрений является акция «Губернаторский дневник». Она проходит ежегодно при поддержке комитета по образованию Псковской области. Победители получают возможность попасть на чаепитие с главой региона Михаилом Ведерниковым и путевку в летний лагерь.

В настоящее время дни для сдачи бланков участников акции подходят к концу. Скоро будут известны имена финалистов. Подробности читайте на сайте «Комсомольской правды в Пскове».