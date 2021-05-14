Лесовоз насмерть сбил велосипедистку в Красногородском районе

Трагедия произошла 14 мая около двух часов дня рядом с автобусной остановкой у деревни Ночево. По словам очевидцев, лесовоз ехал по дороге из Красногородска. Наперерез ему из-за поворота выехала 20-летняя девушка на велосипеде. Затормозить водитель грузового автомобиля не успел. Велосипедистка скончалась на месте.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи и пожарные.