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Происшествия / ДТП

Лесовоз насмерть сбил велосипедистку в Красногородском районе

14 мая 2021 года, 16:05

Лесовоз насмерть сбил велосипедистку в Красногородском районе, сообщает корреспондент районной газеты «Заря».

Лесовоз насмерть сбил велосипедистку в Красногородском районе

Фото Псковского агентства информации

Трагедия произошла 14 мая около двух часов дня рядом с автобусной остановкой у деревни Ночево. По словам очевидцев, лесовоз ехал по дороге из Красногородска. Наперерез ему из-за поворота выехала 20-летняя девушка на велосипеде. Затормозить водитель грузового автомобиля не успел. Велосипедистка скончалась на месте.

На месте ДТП работали сотрудники ДПС, врачи скорой медицинской помощи и пожарные. 

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