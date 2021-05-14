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Спорт / Соревнования

Всероссийский турнир по тхэквондо стартовал в Псковской области

14 мая 2021 года, 15:47

В Псковской области стартовал всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок губернатора. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в этом году мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Всероссийский турнир по тхэквондо стартовал в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Губернатор Михаил Ведерников на церемонии открытия поприветствовал участников соревнований. «Рад, что пандемия потихоньку отступает и возвращается возможность проводить такие замечательные соревнования. Федерация тхэквондо в Псковской области существует уже 20 лет. Начиналось все практически с нуля силами энтузиастов-тренеров, спортсменов. Мне очень приятно отметить, что на сегодняшний день этим видом спорта занимаются больше 1 тысячи человек», - заметил он.

По словам главы региона, турнир объединил на одной площадке участников из 19 субъектов России. В частности, в Псков приехали спортсмены из Северо-Западного, Уральского, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Приволжского, Центрального федеральных округов.

Всероссийский турнир по тхэквондо стартовал в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Я очень надеюсь, что нашим гостям понравится на благословенной Псковской земле. Надеюсь, что у вас будет возможность ознакомиться с достопримечательностями города. Здесь, действительно, есть, на что посмотреть», — сказал Михаил Ведерников и пожелал спортсменам ярких поединков.

После торжественной церемонии Михаил Ведерников пообщался с псковской сборной по тхэквондо и пожелал спортсменам успехов на соревнованиях. Также он обратил внимание на одинаковую тренировочную форму ребят, дизайн которой глава региона утвердил лично.

Всероссийский турнир по тхэквондо стартовал в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок губернатора Псковской области продлится с 14 по 16 мая. Соревнования проводятся среди мужчин и женщин 18–39 лет, юниоров и юниорок 14–17 лет, юношей и девушек 11–13 лет. Всего они собрали порядка 350 спортсменов.

Все противовирусные регламенты на мероприятии соблюдены.

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