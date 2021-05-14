Всероссийский турнир по тхэквондо стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал всероссийский турнир по тхэквондо на Кубок губернатора. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, в этом году мероприятие посвящено 800-летию со дня рождения князя Александра Невского.

Губернатор Михаил Ведерников на церемонии открытия поприветствовал участников соревнований. «Рад, что пандемия потихоньку отступает и возвращается возможность проводить такие замечательные соревнования. Федерация тхэквондо в Псковской области существует уже 20 лет. Начиналось все практически с нуля силами энтузиастов-тренеров, спортсменов. Мне очень приятно отметить, что на сегодняшний день этим видом спорта занимаются больше 1 тысячи человек», - заметил он.

По словам главы региона, турнир объединил на одной площадке участников из 19 субъектов России. В частности, в Псков приехали спортсмены из Северо-Западного, Уральского, Южного, Северо-Кавказского, Сибирского, Приволжского, Центрального федеральных округов.