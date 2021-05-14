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Общество / Образование

Порядка 40 педагогов подали заявки на участие в программе «Земский учитель» в Псковской области

14 мая 2021 года, 14:28

Порядка 40 педагогов подали заявки на участие в программе «Земский учитель» в Псковской области, сообщил руководитель комитета по образованию региона Александр Седунов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 мая.

Средний возраст кандидатов – до 30 лет, подчеркнул спикер и напомнил, что учителя, переехавшие по этой программе работать в сельские школы, получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.

В результате, для работы в поселках или малых городов Псковской области по программе «Земский учитель» были отобраны четыре педагога.

Среди других мер поддержки молодых педагогов Александр Седунов выделил конкурс «Профессиональный старт», созданный по инициативе главы региона Михаила Ведерникова. В прошлом году, по словам спикера, молодые люди, которые прошли конкурсные процедуры, получили премии по 100 тысяч рублей. Кроме того, есть поддержка на 3 года: выплаты по 50 тысяч рублей ежегодно.

Председатель профильного комитета отметил, что в образовательных организациях Псковской области свободно порядка 200 вакансий. Наиболее востребованы учителя математики, русского и литературы. Александр Седунов также отметил, что работа по привлечению молодых специалистов ведется, в том числе совместно с ПсковГУ.

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