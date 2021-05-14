Количество детей в первых классах растет, подчеркнул Александр Седунов и добавил, что этому нужно радоваться.

Более 7 тысяч первоклассников пойдут в школы Псковской области в новом учебном году. Об этом сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 мая.

Во всех образовательных организациях, по его словам, пройдет ремонт. Кроме того, в рамках нацпроекта школы дооснастят оборудованием. Все работы планируется завершить до 15 августа.

Александр Седунов также рассказал, что очередей в детских садах для малышей от 3 до 7 лет на сегодняшний день нет, а если они и возникают, то процесс ожидания не превышает месяца. При этом в очереди находятся около тысячи детей от 1,5 до 3 лет, большая часть – в Пскове.

«Мы создаем большое количество мест во вновь построенных детских садах, только Великие Луки ввели в строй несколько детских садов. По Пскову и Псковскому району тоже вводились большие детские сады — улица Балтийская, Неелово, Владимирская, Портянниково», - подчеркнул председатель профильного комитета и напомнил, что в настоящее время продолжается строительство детсада на улице Коммунальной в Пскове и ещё одного на Запсковье.

Александр Седунов заверил, что проблем с очередями нет, а какие-то точечные моменты решаются в текущем порядке.