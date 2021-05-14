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Общество / Образование

Для сдачи ЕГЭ в Псковской области оборудуют 36 пунктов

14 мая 2021 года, 13:41

Для сдачи ЕГЭ в Псковской области будет оборудовано 36 пунктов, сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 мая.

Пункты для сдачи математики и обществознания, по его словам, будут большие, однако есть и другие -рассчитанные на меньшее количество детей. Экзамены пройдут с соблюдением всех требований противовирусной безопасности: контроль температуры, масочный режим доля организаторов, обработка рук и помещений перед и в промежутках между экзаменами. В школах, где сдают много детей, будут организованы разные входы. Кроме того, во всех пунктах будут дежурить медработники.

Александр Седунов отметил, что число одиннадцатиклассников в регионе составляет порядка трех тысяч. В этом году в связи со сложными эпидемиологическими условиями дети, которые не планируют поступать в университет, могут не сдавать ЕГЭ. Однако, для получения аттестата им необходимо сдать два письменных государственных экзамена: контрольная работа по русскому состоится 25 мая, а по математике – 28 мая.

ЕГЭ стартует в конце мая-начале июня. Первые экзамены – литература и география. Далее дети будут сдавать математику и другие предметы. Последний день - 2 июля.

Девятиклассники также сдают государственную аттестацию. Им необходимо написать два экзамена — русский язык и математика. 

Если у выпускников или родителей есть вопросы по поводу апелляции или других индивидуальных проблем, можно позвонить в комитет по образованию на горячую линию по телефону в Пскове 29-99-51.

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