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Общество / Образование

Тренировки по эвакуации состоятся во всех школах Псковской области на следующей неделе

14 мая 2021 года, 12:57

Тренировки по эвакуации состоятся во всех школах Псковской области на следующей неделе, сообщил председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 14 мая.

Тренировки по эвакуации и классные часы по безопасному поведению необходимы, чтобы дети понимали, как себя нужно вести в экстренной ситуации, отметил спикер.

Дополнительные меры безопасности в псковских школах вводятся в связи с трагедией, которая случилась 11 мая в гимназии № 175 в Казани. Во всех образовательных учреждениях проведены инструктажи, а также родительские собрания.

«Родители отреагировали тревожно, в комитет поступают обращения, что необходимо в учреждении сделать дополнительный забор, установить турникет и так далее. Все сигналы отрабатываем. Безопасность детей, учебного процесса — прежде всего», - подчеркнул Александр Седунов.

По его словам, система безопасности в учреждениях вырабатывалась на протяжении нескольких лет: школы совместно с МВД и Росгвардией разработали паспорта безопасности, почти во всех организациях есть тревожные кнопки и системы видеонаблюдения, договоры на охрану заключены с росгвардейцами, сотрудниками охранных организаций, работают вахтеры.

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