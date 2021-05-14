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Общество

В Псковской области создана рабочая группа по пресечению нелегальных перевозок

14 мая 2021 года, 12:08

В Псковской области создана межведомственная рабочая группа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В Псковской области создана рабочая группа по пресечению нелегальных перевозок

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ее состав вошли представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области и ГППО «Псковавтотранс». 

Первое заседание группы состоялось под председательством заместителя губернатора Василия Осипова. Участники утвердили положение и план работы межведомственной группы. 

Новый орган создан для профилактика нарушений и координации мероприятий, выявляющих и предотвращающих нелегальные перевозки. Он призван обеспечить безопасность пассажиров, а также не допустить недобросовестной конкуренции со стороны автоперевозчиков. Согласно Кодексу об административных правонарушениях нелегальным перевозчикам грозит административный штраф в размере двухсот тысяч рублей.

О создании межведомственной рабочей группы губернатор Михаил Ведерников заявил на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Решение приняло в соответствии с рекомендациями Минтранса России.

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