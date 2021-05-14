В Псковской области создана рабочая группа по пресечению нелегальных перевозок

В Псковской области создана межведомственная рабочая группа по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В ее состав вошли представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, Северо-Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области и ГППО «Псковавтотранс».

Первое заседание группы состоялось под председательством заместителя губернатора Василия Осипова. Участники утвердили положение и план работы межведомственной группы.

Новый орган создан для профилактика нарушений и координации мероприятий, выявляющих и предотвращающих нелегальные перевозки. Он призван обеспечить безопасность пассажиров, а также не допустить недобросовестной конкуренции со стороны автоперевозчиков. Согласно Кодексу об административных правонарушениях нелегальным перевозчикам грозит административный штраф в размере двухсот тысяч рублей.

О создании межведомственной рабочей группы губернатор Михаил Ведерников заявил на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Решение приняло в соответствии с рекомендациями Минтранса России.