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Общество

Более 32 тысяч человек проголосовали за территории для благоустройства в Псковской области

14 мая 2021 года, 11:15

Более 32 тысяч человек проголосовали за территории для благоустройства в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона.

Активнее всего в онлайн-голосовании участвуют жители крупных городов региона: в Великих Луках число проголосовавших превысило 5,2 тысяч, в Пскове - 4,2 тысячи.

В Невельском районе проголосовало порядка 2,2 тысяч человек, в Псковском - более 1,9 тысяч, в Великолукском - около 2,2 тысяч, в Островском - около 1,8 тысяч.

К голосованию представлены проекты 96 территорий для благоустройства. Варианты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». 

Участвовать в онлайн-голосование за объекты благоустройства может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте платформы 60.gorodsreda.ru или войти через портал «Госуслуг». Голосование продлится до 30 мая.

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