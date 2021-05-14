УФАС запретило горводоканалу Пскова начислять необоснованные платежи предпринимателям

Псковский областной УФАС вынес предписание «Горводоканалу» о прекращении дополнительных начислений предпринимателям региона за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения и за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, коммунальная организация насчитывала псковским предпринимателям значительные суммы. Однако, все начисления производились автоматически, без проверок и необходимых замеров, подтверждающих факт сброса загрязнённых отходов. Между тем затраты на содержание лаборатории входят в тариф на водоотведение.

Только за второе полугодие 2020 года предприятием было начислено порядка 32 млн рублей: за негативное воздействие - 15,6 млн рублей и за сброс загрязняющих веществ - 15,9 млн рублей. «Такая необоснованная нагрузка легла в том числе и на плечи псковских предпринимателей в и без того тяжелейший год, для сравнения в первом полугодии 2020 года (до вступления в силу новых Правил) общая сумма начислений составляла 655 тыс. рублей», - подчеркнул Аркадий Мурылев.

Дело антимонопольной службой было возбуждено по результатам обращений предпринимателей, отметил бизнес-омбудсмен. «После длительного рассмотрения антимонопольным органом с моим участием, а также представителей муниципального предприятия и пострадавших предпринимателей - 11 мая в отношении МП «Горводоканал» города Пскова вынесено предписание с требованием прекратить нарушение», - написал Аркадий Мурылёв и добавил, что вынесенное предписание муниципальное предприятие обязано исполнить в течение месяца.

В Великих Луках, а также в других регионах дела в отношении аналогичных неправомерных действий горводоканалов еще рассматриваются комиссией. Псковское УФАС вынесло решение по этому вопросу первым в стране, отметил омбудсмен.