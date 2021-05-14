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Происшествия / Преступление

Пскович продал несуществующую гармонь за 6,5 тысяч рублей

14 мая 2021 года, 10:23

Житель Псковской области продал татарину несуществующую гармонь за 6,5 тысяч рублей, сообщили «Псковской правде» в пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

34-летний житель Альметьевского района искал гармонь на популярных сайтах объявлений. Подходящий музыкальный инструмент по выгодной цене ему удалось найти в Псковской области. Мужчина стал переписываться с продавцом через популярный мессенджер, а после перевел на его счет предоплату в размере 6 тыс. 500 рублей.

После получения денег продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта. Тогда татарин понял, что стал жертвой мошенника.

О хищении своих сбережений он сообщил в дежурную часть отдела МВД России по Альметьевскому району. Вскоре полицейские установили, что к обману причастен 20-летний житель Псковской области. 

Молодой человек дал признательные показания и во всем раскаялся. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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