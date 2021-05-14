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Общество / Здоровье

Число заболевших СОVID-19 в Псковской области перевалило за 37 тысяч

14 мая 2021 года, 09:30

Число заболевших СОVID-19 в Псковской области достигло 37 тыс. 31, сообщил губернатор Михаил Ведерников у себя в Instagram-аккаунте.

За минувшие сутки, 13 мая, в ковидстатистику добавилось 57 новых случаев коронавируса. В частности, в Пскове (всего 13 тыс. 427) заболевание выявили у 31 человека, а в Псковском районе (всего 3 тыс. 75) – у семи. 

Число заболевших СОVID-19 в Псковской области перевалило за 37 тысяч

Фото из Instagram-аккаунта губернатора Михаила Ведерникова

По пять случаев СОVID-19 диагностировали в Новоржевском (всего 418) и Пушкиногорском (всего 351) районах. В Островском районе (всего 1 тыс. 865) заболели три местных жителя, а в Великих Луках (всего 6 тыс. 226) - два. Всего по одному ковидбольному зафиксировали в Опочецком (всего 911), Печорском (всего 714), Пыталовском (всего 349) и Дновском (всего 310) районах.

С начала пандемии от СОVID-19 выздоровели 29 тыс. 883 человека, в том числе за минувшие сутки - 197 человек.

«К счастью, в статистике смертности без изменений», - отметил глава региона. Коронавирус с начала пандемии унес жизни 367 псковичей.

Кроме того, Михаил Ведерников сообщил, что новых очагов коронавируса в регионе не обнаружено. На сегодняшний день под контролем Роспотребнадзора остаются две вспышки заболевания: в Новоржевской школе и в ПсковГУ. 

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