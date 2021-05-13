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Экономика

Молоко за вредность выдают трём тысячам жителей Псковской области

13 мая 2021 года, 21:37

3 тыс. 85 жителей Псковской области, работающие на вредных производствах, получают в качестве компенсации молоко и другие продукты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковстата.

Сокращённый рабочий день за вредность имеют 927 сотрудников псковских компаний, право на ранний выход на пенсию - 4 тыс. 461, ежегодный дополнительный отпуск - 8 тыс. 221. Повышенную зарплату получают 15 тыс. 468 человек, медицинские осмотры регулярно проходят 17 тыс. 224 работника.

По данным на конец прошлого года, в Псковской области на вредных производствах работали 17 тыс. 300 человек, из которых 3 тыс. 800 — женщины. По сравнению с 2019 годом количество сотрудников, занятых на таких работах, сократилось на 3,8% меньше, в том числе женщин — на 2,8%.

Меньше всего сотрудников, занятых на вредных работах, отмечено в организациях, работающих в сфере информации и связи — всего 0,1%. Больше всего «опасных» должностей в обрабатывающих производствах (40%) и организациях транспортировки и хранения (22,6%).

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