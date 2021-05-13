Псковские школьники поедут на «Президентские состязания» в «Орлёнок»

Псковские школьники, ставшие победителями регионального этапа, отправятся на всероссийские «Президентские состязания» в детский центр «Орлёнок». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В региональном этапе «Президентских состязаний», которые прошли в Пушкинских Горах, приняли участие 14 команд из районов и городов области, всего — около 140 детей.

В итоге среди городских класс-команд победили ученики Невельской школы № 1 имени К. С. Заслонова. Второе место заняла сборная школы № 1 имени Л. М. Поземского в Пскове, третье - школы № 7 имени А. Злобина из Великих Лук. Среди сельских команд победу одержали учащиеся Изборского лицея из Печорского.