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Спорт / Соревнования

Псковские школьники поедут на «Президентские состязания» в «Орлёнок»

13 мая 2021 года, 20:40

Псковские школьники, ставшие победителями регионального этапа, отправятся на всероссийские «Президентские состязания» в детский центр «Орлёнок». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Псковские школьники поедут на «Президентские состязания» в «Орлёнок»

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В региональном этапе «Президентских состязаний», которые прошли в Пушкинских Горах, приняли участие 14 команд из районов и городов области, всего — около 140 детей.

В итоге среди городских класс-команд победили ученики Невельской школы № 1 имени К. С. Заслонова. Второе место заняла сборная школы № 1 имени Л. М. Поземского в Пскове, третье - школы № 7 имени А. Злобина из Великих Лук. Среди сельских команд победу одержали учащиеся Изборского лицея из Печорского.

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