Михаил Ведерников: Александр Невский – это символ, за которым последовали миллионы

Глава региона напомнил, что мероприятие приурочено и к дню рождения князя Александра Невского – 13 мая, и к году его 800-летия.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поприветствовал участников 12-х международных Александро-Невских чтений, которые открылись 13 мая. Об этом сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной администрации.

Второй год подряд чтения проходят дистанционно. Губернатор отметил, что такой формат обусловлен требованиями эпидемиологической безопасности, однако благодаря ему удалось расширить географию участников. Александро-Невские чтения стали неотъемлемой частью культурной жизни Псковской области, подчеркнул глава региона .

«В российской исторической памяти Святой благоверный князь Александр Невский, который не проиграл ни одной битвы, является героем, дипломатом, защитником православной веры, строителем русской государственности. Также Александр Невский во многом вдохновлял наш народ в Великую Отечественную войну. Это был символ, за которым последовали миллионы защитников нашей страны», — отметил Михаил Ведерников и поблагодарил всех участников и организаторов чтений за их вклад в сохранении памяти и труд в проведении этого мероприятия.

«Отдельные слова благодарности — уважаемому Владыке Тихону и всей Псковской епархии, храму Александра Невского, а также Псковскому государственному университету», — заключил глава региона, выразив надежду на проведение 13-х Александро-Невских чтений в очном формате.