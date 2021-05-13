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Общество

Еще две организации получили лицензию на управление многоквартирными домами в Псковской области

13 мая 2021 года, 17:33

Лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами получили еще две компании: «Единый город» из Пскова и «УК «УЮТ-ГРАД» из Великих Лук. Об этом «Псковской правде» сообзили в пресс-службе администрации Псковской области.

Еще две организации получили лицензию на управление многоквартирными домами в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Решение о предоставлении лицензий этим организациям было принято в ходе заседания лицензионной комиссии региона, которое состоялось под председательством заместителя губернатора Василия Осипова.

Согласно части 4 статьи 192 Жилищного кодекса Российской Федерации лицензия предоставляется на пять лет и действует только на территории Псковской области. По истечении пяти лет документ можно продлить в порядке, установленном правительством РФ.

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