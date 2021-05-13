17 мая в Изборске откроют знак Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России»

Она отметила, что на 17 мая намечено подписание документов о включении Изборска в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, после чего состоится открытие соответствующего знака. Подписание с участием делегации Ассоциации запланировано на 12:00, пройдёт оно в палате Петра Оссовского.

«Знак мы уже заказали, но пока не решили, где он будет установлен», - сказала Наталья Дубровская. Она отметила, что точно его не будут устанавливать на территории крепости. «Он должен стоять где-то на центральной улице и так, чтобы с ним можно было сфотографироваться. Думали где-то в музейном квартале поставить… Крутимся ещё… Хочется, чтобы он улицу открывал», - заключила директор заповедника.

В Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» также включён город Печоры.