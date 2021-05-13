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Культура

17 мая в Изборске откроют знак Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России»

13 мая 2021 года, 16:32

17 мая в деревне Изборск Печорского района планируется церемония открытия знака Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России». Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская.

17 мая в Изборске откроют знак Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России»

Она отметила, что на 17 мая намечено подписание документов о включении Изборска в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России, после чего состоится открытие соответствующего знака. Подписание с участием делегации Ассоциации запланировано на 12:00, пройдёт оно в палате Петра Оссовского.

«Знак мы уже заказали, но пока не решили, где он будет установлен», - сказала Наталья Дубровская. Она отметила, что точно его не будут устанавливать на территории крепости. «Он должен стоять где-то на центральной улице и так, чтобы с ним можно было сфотографироваться. Думали где-то в музейном квартале поставить… Крутимся ещё… Хочется, чтобы он улицу открывал», - заключила директор заповедника.

В Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России» также включён город Печоры.

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