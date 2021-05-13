К вечеру 13 мая часовню-купель на Городищенском озере в Изборске полностью разберут. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская. «Сейчас убирают последние четыре бревна и к вечеру всё будет как раньше», - добавила она.

По словам директора заповедника, конструкцию разобрали аккуратно, вручную. «Всё до последней досочки будет храниться на хозяйственном дворе музея, пока материалы не заберёт благотворитель, который строил купель», - пояснила она.

Также Наталья Дубровская отметила, что конечный вариант часовни-купели значительно отличался от проекта, который был согласован. «По проекту она была легче, деликатнее, в традициях наших маленьких часовен», - сказала она.

Директор заповедника заметила, что желающие окунуться в Городищенском озере по-прежнему могут это сделать — для этого оборудована лестница, уходящая в воду.

Купель-часовню в Городищенском озере строил житель Великих Лук в память о своей погибшей сестре. Она была жертвой ДТП, в которое попал автобус с великолукскими паломниками в Черниговской области на Украине 7 июля 2012 года. Тогда авария унесла 14 жизней, 29 человек получили ранения.