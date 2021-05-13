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Общество

К вечеру 13 мая часовню-купель на Городищенском озере в Изборске полностью разберут

13 мая 2021 года, 15:55

К вечеру 13 мая часовню-купель на Городищенском озере в Изборске полностью разберут. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила директор Изборского музея-заповедника Наталья Дубровская. «Сейчас убирают последние четыре бревна и к вечеру всё будет как раньше», - добавила она.

К вечеру 13 мая часовню-купель на Городищенском озере в Изборске полностью разберут

Фото Николая Лаврентьева

По словам директора заповедника, конструкцию разобрали аккуратно, вручную. «Всё до последней досочки будет храниться на хозяйственном дворе музея, пока материалы не заберёт благотворитель, который строил купель», - пояснила она.

Также Наталья Дубровская отметила, что конечный вариант часовни-купели значительно отличался от проекта, который был согласован. «По проекту она была легче, деликатнее, в традициях наших маленьких часовен», - сказала она.

Директор заповедника заметила, что желающие окунуться в Городищенском озере по-прежнему могут это сделать — для этого оборудована лестница, уходящая в воду.

Купель-часовню в Городищенском озере строил житель Великих Лук в память о своей погибшей сестре. Она была жертвой ДТП, в которое попал автобус с великолукскими паломниками в  Черниговской области на Украине 7 июля 2012 года. Тогда авария унесла 14 жизней, 29 человек получили ранения.

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