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Происшествия / Правосудие

Жительница Бежаницкого района отсудила у водоканала почти 100 тысяч рублей

13 мая 2021 года, 15:45

Бежаницкий районный суд взыскал 99 тысяч 900 рублей в пользу местной жительницы, оставшейся без водоснабжения на несколько месяцев. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Женщина подала иск к муниципальному предприятию Бежаницкого района «Водоканал» о взыскании компенсации морального вреда, причиненного ей в результате отключения воды. Размер компенсации она определила в 180 тысяч рублей.

Истец отметила, что она является собственником части жилого дома, расположенного в поселке Бежаницы. 20 апреля 2017 года женщина заключила с ответчиком договор водоснабжения, однако 5 августа 2020 года водоканал отключил воду в ее части жилого дома, объяснив это аварией на центральных системах водоснабжения. 21 августа пострадавшая обратилась к представителям предприятия с требованием возобновить подачу холодной воды, но ее заявление оставили без рассмотрения.

Жительница Бежаниц добавила, что холодного водоснабжения у нее не было в период с 11 августа по 29 октября 2020 года. Это доставило ей нравственные страдания и дискомфорт, в том числе из-за невозможности соблюдать требования личной гигиены. Истец подчеркнула, что это случилось в период распространения коронавирусной инфекции, а она работает в больнице на должности медицинской сестры приемного покоя, то есть входит в группу риска и соблюдение гигиены для нее – это важно.

В результате, между истцом и ответчиком было утверждено мировое соглашение, согласно которому истец отказалась от иска, а ответчик обязался выплатить ей компенсацию морального вреда, причиненного нарушением ее прав на холодное водоснабжение.

Решение суда не вступило в законную силу.

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