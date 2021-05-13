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Культура / Кино

Псковичка полетит в космос

13 мая 2021 года, 15:30

По итогам медицинского и творческого отбора к участию в основном экипаже космического полета для съемок художественного фильма с рабочим названием «Вызов» рекомендована актриса родом из Пскова Юлия Пересильд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Первого канала.

Псковичка полетит в космос
Юлия Пересильд
Фото пресс-службы Первого канала
Также в основной экипаж рекомендован режиссер Клим Шипенко, в дублирующий экипаж – Алену Мордовину и Алексея Дудина. Съемки пройдут на Международной космической станции. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур на корабле «Союз МС-19».

Все отобранные кандидаты начнут специальную подготовку участников космического полета не позднее 1 июня. Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку. Все это будет освещаться в эфире Первого канала.

Художественный фильм «Вызов» – совместный проект Госкорпорации «Роскосмос», Первого канала и студии Yellow, Black and White.

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