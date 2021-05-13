Туристско-информационный центр Псковской области откроет представительство в Санкт-Петербурге, сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по туризму региона Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 мая.

По ее словам, договоренности об открытии представительства уже достигнуты, однако, когда именно оно заработает неизвестно. В настоящее время разрабатывается дорожная карта и проводятся презентации туристического потенциала Псковской области. Все организационные мероприятия планируется завершить в этом году.

«У центра одна задача — продвигать регион всеми возможными и невозможными способами», - отметила Марина Егорова и добавила, что псковские ремесленники и умельцы смогут презентовать и реализовывать там свою продукцию.

Также Марина Егорова сообщила, что директором туристско-информационного центра назначена Лариса Семашко. Ранее она была исполняющей обязанности руководителя.