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Экономика / Туризм

С начала года в туристическую инфраструктуру Псковской области инвестировали 19 млн рублей

13 мая 2021 года, 13:29

19 млн рублей вложили инвесторы в создание туристической инфраструктуры Псковской области за первый квартал 2021 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности председателя комитета по туризму региона Марина Егорова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 13 мая.

Всего в регионе работают 12 инвестпроектов. «Чтобы более активно привлечь инвесторов, нужно создать стратегический документ территориального планирования, где специализированный институт будет изучать территорию Псковской области. В нем будет отражены предложения по развитию территории и потенциал», - отметила Марина Егорова и добавила, что работа в этом направлении уже ведется.

Также в регионе продолжается реализация туристического кластера «Духовные истоки», идёт реконструкция улицы Поземского в Пскове, готовится конкурсная документация на строительство сетей канализации в Печорах, проектируется реконструкция набережной реки Ловать в Великих Луках и реки Великой, планируется строительство причала на острове Залита.

В этом году Ростуризм подписал постановление о выделение льготных кредитов на строительство гостиниц. Однако, в Псковской области этой мерой поддержки пока никто не воспользовался, отметила руководитель профильного комитета.

Еще одна мера поддержки туристической сферы региона – гранты. По словам Егоровой, в прошлом году гранты выиграли четыре представителя турсферы области. Тогда в регион было привлечено 11 млн рублей. В этом году тоже пройдет этот конкурс.

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