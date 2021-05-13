Магистральные газопроводы проведут во все районные центры Псковской области до 2025 года. Речь об этом шла на рабочей встрече главы региона Михаила Ведерникова с вице-губернатором Василием Осиповым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Так, областная администрация и «Газпром» утвердили программу развития газоснабжения и газификации области до 2025 года. Согласно этой программе, инвестиции «Газпрома» составят более 8,4 млрд руб.

Проект предусматривает подведение магистральных газопроводов во все районные центры региона. Также в нем запланирована газификация населенных пунктов, находящихся в газифицированных районах, и перспективных агропромышленных площадок сельхозпроизводителей. Всего будет реализовано 31 мероприятие в 15 районах: Гдовском, Опочецком, Пустошкинском, Стругокрасненском, Новосокольническом, Невельском, Новоржевском, Пушкиногорском, Красногородском, Великолукском, Куньинском, Себежском, Усвятском, Островском и Плюсском.

«Газпром» планирует построить на территории Псковской газопроводы-отводы, газораспределительные станции и межпоселковые газопроводы до границ вышеназванных районов. За строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей будет отвечать региональная администрация.

В 2021 году «Газпром» завершит проектные работы по газопроводу Иваново — Опухлики в Невельском районе, а также завершает проектные и начинает строительные работы по межпоселковому газопроводу до Новоржева и Пушкинских Гор.

Михаил Ведерников в свою очередь отметил, что на ускорение темпов газификации повлияла последовательная работа региона по погашению задолженности за поставленный ранее газ. Глава региона также подчеркнул, что обязательства, взятые регионом в рамках соглашения, должны быть выполнены в установленные сроки.