Цены на сжиженный газ в баллонах снизятся в Псковской области

Цены на сжиженный газ в баллонах снизится для населения Псковской области. Речь об этом шла на рабочей встрече главы региона Михаила Ведерникова с вице-губернатором Василием Осиповым, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Снижение тарифов на стоимость баллона с доставкой стало возможным благодаря изменениям в Методические указания по регулированию розничных цен на сжиженный газ, внесёнными Приказом Федеральной антимонопольной службы России.

По словам Василия Осипова, на территории Псковской области продажей сжиженного газа в баллонах по регулируемым ценам занимаются две газоснабжающие организации — «Псковтрансгаз» и «Союз». Первая компания установила стоимость на сжиженный газ в баллонах с доставкой в размере 875 рублей, вторая - 817 рублей. Документы для утверждения этих цен будут рассмотрены на коллегии комитета по тарифам и энергетике.

Ранее – 1 января 2020 года - регулирование цены доставки баллона потребителю было отменено. То есть, стоимость баллона включала в себя сжиженный газ, реализуемый без доставки, и доставку, цену на которую организации определяли самостоятельно. По состоянию на апрель стоимость баллона с доставкой была около 1,4 тыс. рублей в «Псковтрансгазом» и 1,1 тыс. рублей — в «Союзе».

Теперь, с восстановлением государственного регулирования сжиженного газа, разница между экономически обоснованной ценой и ценой для населения будет возмещаться газоснабжающим организациям из областного бюджета.

Глава региона поручил вице-губернатору проконтролировать снижение цены и ее соблюдение.