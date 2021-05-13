Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковский турбизнес: Закон об аттестации экскурсоводов защитит от недобросовестных конкурентов

13 мая 2021 года, 11:36

Представители псковских турфирм видят в новом законе, регламентирующем деятельность экскурсоводов, положительные моменты. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителей местных турфирм и гидов.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий Светлана Баранова заметила, что аналогичные нормы действуют во многих странах, где «гиды и экскурсоводы, пройдя обучение, продолжают подтверждать свою квалификацию, чувствуя себя при этом защищенными от недобросовестных конкурентов».

«Отсутствие государственного регулирования не позволяло нам навести порядок и внутри региона. У нас не было возможности ограничить действия «заезжих» гидов, которые привозили в наш город туристов, не оставляя в его казне денег в виде налогов», - отметила Светлана Баранова.

Экскурсоводы тоже считают, что закон нужен. «Во всех странах, по крайней мере в Европе, эта деятельность регламентирована. Водить экскурсии по Флоренции, просто почитав об истории города, никто не разрешит», - говорит гид, автор необычных экскурсий по Изборску Данил Литвинцев.

Необходимость аттестации раз в пять лет гида не пугает. По его словам, все студенты курсов повышения квалификации при Псковском государственном университете и при Псковском отделении Академии туризма по результатам обучения и так сдают экзамены и получают удостоверение экскурсовода, которое действует пять лет.

Гида больше волнует вопрос аттестационных комиссий. Будет ли это одна комиссия, которая «примет зачет» по всей Псковской области? Или в Псково-Печерском монастыре будет одна комиссия, в Псковском кремле — вторая комиссия, а в Изборской крепости — третья. Гид опасается, что в результате «всем надо будет платить и у всех проходить эту аттестацию».

Подробнее о новых правилах и о том, как они скажутся на деятельности турфирм, музеев и краеведов, которые проводят авторские экскурсии, читайте на сайте «АиФ-Псков»>>>

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Магистральные газопроводы проведут во все районные центры Псковской области до 2025 года
Россельхозбанк представляет новый продукт: «Бизнес-карта Фермера»
Цены на сжиженный газ в баллонах снизятся в Псковской области
15 лет тюрьмы грозит жителю Порхова, до смерти избившему свою собутыльницу
Дату подъёма самолета ИЛ-2 времен войны псковские поисковики определят после разведки
Избраны новые руководители российского общества «Знание»
Ещё 205 человек вылечились от коронавируса в Псковской области
Почти 39 тысяч псковичей завершили вакцинацию от коронавируса
Безопасность школ Псковской области обсудили на внеплановом заседании комиссии по делам несовершеннолетних

Комментарии

Авторизация
No comments
Пушкин, Невский и ковид

Общество
13 мая 10:30

Пушкин, Невский и ковид

Новый руководитель комитета по культуре рассказала об инвентаризации, единой афише и звезде праздника в честь 1000-летия Усвят

Псковский медицинский

Общество
11 мая 18:38

Псковский медицинский

Медицинское направление ПсковГУ поможет закрыть кадровый дефицит в регионе
Памятники и память

Общество
9 мая 11:47

Памятники и память

Самые известные военные монументы Псковской области