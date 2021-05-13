Псковский турбизнес: Закон об аттестации экскурсоводов защитит от недобросовестных конкурентов

Представители псковских турфирм видят в новом законе, регламентирующем деятельность экскурсоводов, положительные моменты. Об этом сообщает «АиФ-Псков» со ссылкой на руководителей местных турфирм и гидов.

Председатель Псковского областного союза туриндустрии, директор бюро путешествий Светлана Баранова заметила, что аналогичные нормы действуют во многих странах, где «гиды и экскурсоводы, пройдя обучение, продолжают подтверждать свою квалификацию, чувствуя себя при этом защищенными от недобросовестных конкурентов».

«Отсутствие государственного регулирования не позволяло нам навести порядок и внутри региона. У нас не было возможности ограничить действия «заезжих» гидов, которые привозили в наш город туристов, не оставляя в его казне денег в виде налогов», - отметила Светлана Баранова.

Экскурсоводы тоже считают, что закон нужен. «Во всех странах, по крайней мере в Европе, эта деятельность регламентирована. Водить экскурсии по Флоренции, просто почитав об истории города, никто не разрешит», - говорит гид, автор необычных экскурсий по Изборску Данил Литвинцев.

Необходимость аттестации раз в пять лет гида не пугает. По его словам, все студенты курсов повышения квалификации при Псковском государственном университете и при Псковском отделении Академии туризма по результатам обучения и так сдают экзамены и получают удостоверение экскурсовода, которое действует пять лет.

Гида больше волнует вопрос аттестационных комиссий. Будет ли это одна комиссия, которая «примет зачет» по всей Псковской области? Или в Псково-Печерском монастыре будет одна комиссия, в Псковском кремле — вторая комиссия, а в Изборской крепости — третья. Гид опасается, что в результате «всем надо будет платить и у всех проходить эту аттестацию».

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