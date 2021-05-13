15 лет тюрьмы грозит жителю Порхова, до смерти избившему свою собутыльницу

До 15 лет тюрьмы грозит жителю Порхова за избиение своей знакомой до смерти, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Порховского района.

22 февраля неоднократно судимый 39-летний мужчина распивал алкоголь в гостях у своей 58-летней знакомой. Ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к спящей женщине, скинул ее с кровати и начал избивать ногой.

В результате множественных ударов пострадавшая получила переломы ребер с разрывом легкого. Она умерла от телесных повреждений через непродолжительный период времени.

Таким образом, мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Уголовное дело направлено в Порховский районный суд для рассмотрения.