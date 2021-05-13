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Общество / Образование

Избраны новые руководители российского общества «Знание»

13 мая 2021 года, 10:52

Избраны новые руководители российского общества «Знание», перезапуск которого проходит по поручению президента России Владимира Путина. Как сообщает ТАСС, на съезде общества, который 12 мая состоятся в Москве, его генеральным директором был избран основатель холдинга «Нетология групп», обучающего онлайн-сервиса «Фоксфорд», победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль.

Избраны новые руководители российского общества «Знание»

Фото с официального сайта общества «Знание»

Также был определён состав наблюдательного совета организации. Его возглавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Заместителями председателя совета стали депутат Государственной Думы РФ Любовь Духанина, помощники президента Андрей Фурсенко, Владимир Мединский и Максим Орешкин.

Российское общество «Знание» работает с 2016 года и занимается просветительской работой. 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина Максим Древаль предложил создать современную и технологичную платформу знаний на основе просветительского опыта и традиций, которые были в Советском Союзе. Глава государства идею поддержал и уже в своём послании Федеральному Собранию 21 апреля объявил о перезапуске общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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