Ещё 205 человек вылечились от коронавируса в Псковской области

За минувшие сутки, 12 мая, подтвердились 32 новых случая COVID-19. В Пскове (всего 13 тыс. 396) заразились восемь человек, в Великих Луках (всего 6 тыс. 224) – шесть, в Новосокольническом районе (всего 977) – четыре. По три случая коронавируса диагностировали в Псковском (всего 3 тыс. 68) и Новоржевском (всего 413) районах, по одному – в Островском (всего 1 тыс. 862), Невельском (всего 1 тыс. 433), Печорском (всего 713), Себежском (всего 598), Гдовском (всего 546), Пустошкинском (всего 336), Дновском (всего 309) и Усвятском (всего 200).

Всего с начала пандемии подтвердилось 36 тыс. 974 случая COVID-19. Излечились от этого заболевания 29 тыс. 686 человек. Умерли - 367.

Также глава региона сообщил, что 38,7 тыс. псковичей полностью завершили вакцинацию от COVID-19.